Ледяхов: «Корнеев прав — за Угальде переплатили»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, бывший главный тренер «Ахмата» и «Балтики» Игорь Ледяхов в интервью «СЭ» прокомментировал голевую серию форварда красно-белых Манфреда Угальде.

— На Угальде после покера и двух дублей теперь смотрите другими глазами?

— Думаю, не я один. Поначалу-то действительно не впечатлял, его заслуженно критиковали. Но к концу года сумасшедшую форму набрал. Залетает все! Мне особенно понравился первый гол в ворота «Краснодара». Блистательное исполнение!

Козыри Угальде — прекрасная работа с мячом, умение открыться за спину, взрывная скорость, голевое чутье. Сегодня уже для всех очевидно, что он максимально эффективен в центре нападения. А не на фланге, куда его периодически сдвигал Станкович, пытаясь встроить в свои схемы еще и Николсона.

— Игорь Корнеев с февраля твердил: «15 миллионов евро — абсолютно неадекватная цена за Угальде. Он не стоит даже половины этой суммы!»

— Корнеев прав — за костариканца переплатили. Да он и не играл на 15 миллионов ни в прошлом сезоне, ни на старте нынешнего. Но осенью ситуация изменилась. Сейчас Угальде — лучший бомбардир РПЛ, забил 14 мячей и, конечно же, отрабатывает эти миллионы.

А вот к разговорам, что зимой форварда надо обязательно продавать в Европу, если за него предложат 25-30 миллионов, отношусь скептически. Наоборот — «Спартак» должен сохранить лидеров. Только тогда клуб снова будет в чемпионской гонке и навяжет борьбу «Зениту» не на словах, а на деле.