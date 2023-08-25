Ледяхов оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Игорь Ледяхов считает, что пока рано говорить об увольнении Гильермо Абаскаля из московского клуба.

«Дело в том, что «Спартак» — народная команда, которую активно обсуждают в прессе после каждой игры. Далекоидущих выводов делать точно не стоит, ведь чемпионат только начался. Тренерский штаб команды проанализирует, почему получился такой результат, и команда будет двигаться дальше. Красно-белые, можно сказать, в равной борьбе уступили флагману нашего футбола — «Зениту», но ничего из ряда вон выходящего не случилось. Москвичи по составу в лиге сейчас вторые: все-таки у «Зенита» очень мощная средняя линия поля. Если спартаковцам удастся найти баланс между атакой и обороной, то они по-прежнему будут главным конкурентом петербуржцев. Оценку работе Абаскаля можно будет давать зимой, во время перерыва в чемпионате», — цитирует Ледяхова RT.

После 5 туров «Спартак» с 9 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые на своем поле примут «Ахмат».