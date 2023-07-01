Ледяхов: «Спартак» показал себя с наилучшей стороны, поздравив Бакаева с днем рождения»

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов ответил на вопрос, нормально ли поздравлять бывшего футболиста команды с днем рождения.

«Почему «Спартаку» нельзя поздравить Бакаева с днем рождения? Мы же не в лесу живем. Зелимхан — воспитанник клуба. Это нормальные человеческие отношения между «Спартаком» и Бакаевым. Клуб показывает себя с наилучшей стороны. Не вижу в поздравлении Бакаева ничего плохого», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

1 июля 27-летие отмечает бывший хавбек московского клуба Зелимхан Бакаев. Пресс-служба «Спартака» поздравила футболиста с днем рождения. Однако фанаты красно-белых оставили недовольные комментарии под постом с поздравлением.

Бакаев выступал за основную команду «Спартака» с 2015 года. В 2022 году он перешел в «Зенит».