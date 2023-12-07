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Сегодня, 16:09

Ледяхов: «Абаскаль нигде не работал, а сейчас учится на лучшей команде страны, это смешно»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о том, нужны ли сейчас в России иностранные тренеры.

«Если иностранцы хорошего уровня, которые что-то выигрывали, то почему нет. Качественный иностранец всегда может дать что-то новое. Но если речь про иностранцев, как сейчас в «Спартаке», то я не вижу смысла в таких тренерах. Абаскаль нигде не работал, а сейчас учится на лучшей команде нашей страны. Это смешно, особенно учитывая события, которые происходят в Европе, в мире», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

После 17 туров «Спартак» с 27 очками идет на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ. Гильермо Абаскаль возглавляет московскую команду с лета 2022 года. Текущий контракт 34-летнего испанца с красно-белыми рассчитан до июня 2025-го.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-ledyahov-abaskal-nigde-ne-rabotal-a-sejchas-uchitsya-na-luchshej-komande-strany-e-to-smeshno/
Игорь Ледяхов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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