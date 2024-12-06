Ледяхов: «Спартак» — это сплошные качели. Ярчайшие отрезки сменяются провальными, и наоборот»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, бывший главный тренер «Ахмата» и «Балтики» Игорь Ледяхов в интервью «СЭ» оценил победную серию красно-белых в РПЛ.

— Так какой же «Спартак» настоящий — тот, что проигрывает дома «Краснодару» 0:3, или тот, что через полтора месяца громит его на выезде?

— «Спартак» — это сплошные качели. Ярчайшие отрезки сменяются провальными, и наоборот. С любым тренером! Посмотрим, что будет при Станковиче, как он выстроит подготовку на зимних сборах. Пока к нему вопросов нет.

Команда и при схеме 3-5-2 выдавала неплохие матчи, включая победные 3:0 с «Ростовом». Но после 0:3 с «Краснодаром» серб перешел на 4-3-3, усадив в запас Николсона и Абену. Угальде вернулся к привычной роли центрфорварда, а потом дисквалификация Литвинова открыла дорогу в состав уже подзабытому Дуарте.

Все это принесло результат. «Спартак» превратился в сбалансированную команду, которая и сзади надежна, и впереди хороша. Никто не выпадает. Плюс великолепная «физика», позволяющая прессинговать на каждом участке поля и проводить быстрые атаки. Отсюда потрясающая победная серия с общим счетом 16:2!