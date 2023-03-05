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Ледяхов — о матче «Спартак» — «Урал»: «Мешков поторопился со свистком, но уже ничего назад не вернешь»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал решение главного арбитра матча 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Урал» (2:2) Виталия Мешкова отменить третий гол красно-белых в ворота соперника.

«Судейское решение Мешкова повлияло на результат матча «Спартак» — «Урал». Арбитр поторопился со свистком. Да, гол не засчитали, но уже ничего назад не вернешь», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

Также он высказался о неоднозначном пенальти в матче 18-го тура «Ахмат» — «Оренбург» (3:1).

«Да, видел вчера этот эпизод. Игрок за полем случайно наступил на ногу другому футболисту. Мало того, что пенальти поставили, так еще и удалили его. Человеческий фактор никто не исключал. Арбитры тоже могут ошибаться. Я не думаю, что это предвзятые решения Мешкова и Турбина. Прошел только первый тур после паузы, и мы уже хотим радикальных изменений. В конце чемпионата будем что-то говорить по этому поводу», — добавил специалист.

В концовке матча между «Спартаком» и «Уралом» Мешков отменил забитый по правилам гол нападающего красно-белых Александра Соболева. После этой встречи московский клуб с 37 очками остался на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-ledyahov-meshkov-potoropilsya-so-svistkom-posle-gola-soboleva-no-ne-dumayu-chto-e-to-predvzyatoe-reshenie/
Игорь Ледяхов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виталий Мешков
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