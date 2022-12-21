Ледяхов считает, что полузащитник Бакаев может вернуться из «Зенита» в «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов оценил перспективы полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева.

«Бакаев не впечатляет, у него мало игрового времени. Когда он будет играть, тогда и станет видно, подходит он «Зениту» или нет, — цитирует Legalbet Ледяхова. — Он переходил в команду-чемпион, поэтому, естественно, это для него был шаг вперед. Но бразильцы сильнее его, поэтому он там не заиграл до этого момента. Зелимхану стоит покинуть «Зенит»? А почему бы и нет? У него такой возраст, что нужно постоянно находиться в игровом ритме, поддерживать его. Аренда — это неплохой вариант для него. Закрыт ли Бакаеву ход назад в «Спартак»? Нет. В такое время квалифицированные игроки всегда пользуются спросом. Если будет желание со стороны футболиста и «Спартака», то почему нет. Все возможно».

Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента в июле 2022 года, до этого он выступал за «Спартак». В сезоне-2022/23 26-летний россиянин забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за команду из Санкт-Петербурга.