Ледяхов считает, что Селихов будет основным вратарем «Спартака» много лет

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Бывший футболист и экс-тренер «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о ситуации с контрактом вратаря красно-белых Александра Селихова.
«Селихов показывает хороший уровень. Конечно, закономерно, что с ним продлевают контракт. Клуб поступит правильно, если продолжит с ним сотрудничество. Думаю, Селихов будет основным вратарем «Спартака» еще много лет. Александр показывает очень качественную игру в воротах. Тем более сейчас на футбольном рынке качественных голкиперов очень мало», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.
В сезоне-2022/23 Селихов пропустил 15 голов в 11 матчах за «Спартак», отыграв 3 встречи на ноль. Нынешний контракт 28-летнего россиянина действует до конца декабря 2022 года, московский клуб ведет переговоры по заключению нового соглашения с футболистом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования