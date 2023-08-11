Ледяхов считает, что «Спартак» укомплектован лучше всех в РПЛ

Тренер футбольного клуба «Алания» Игорь Ледяхов заявил, что «Спартак» укомплектован лучше всех в РПЛ.

«Десятикратный чемпион укомплектован лучше всех в РПЛ? Если брать стартовый отрезок, то да. Но мы не знаем, что будет происходить по ходу сезона. Кто-то может получить травму или заработать дисквалификацию. В свою очередь, «Зенит» наверняка постарается укрепиться. Но на данный момент у красно-белых уж точно один из самых сильных ростеров в России. Учитывая необходимость разрываться на два соревнования, равное количество времени получат все. Зависит от того, как Абаскаль выстроит отношения внутри раздевалки. Важно, чтобы ни у кого не возникло обиды. Пусть доказывают свою необходимость тренеру. Выходить на поле в любом случае будут сильнейшие. Уверен, испанец справится. Пока складывается ощущение, что он полностью управляет коллективом. С другой стороны, когда результаты приемлемые, люди всем довольны. Посмотрим, какая реакция будет, когда последуют неудачи», — приводит слова Ледяхова RT.

После 3 туров «Спартак» и «Краснодар» делят первую строчку в турнирной таблице, набрав по 9 очков.