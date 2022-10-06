Ледяхов считает, что текущий сезон является лучшим для Соболева за «Спартак»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением об игре нападающего «красно-белых» Александре Соболеве в текущем сезоне.

«Соболев забивал везде, где играл. Сейчас и команда неплохо выглядит и занимает место в лидирующей группе. Партнеры в хорошей форме. Естественно, при таких условиях у Соболева тоже идет игра на хорошем уровне. Качествами бомбардира он, безусловно, обладает. В этом году у него залетают все моменты, какие он имеет. Я думаю, что в этом году он прекрасно себя показывает, и это можно назвать его лучшим сезоном в составе «Спартака», учитывая, что прошла только треть чемпионата», — приводит слова Ледяхова Betonmobile.ru.

Также он оценил шансы Соболева закрепиться в европейском чемпионате.

«Если пофантазировать, то любой наш игрок мог бы показать себя в Европе, но пока что наши футболисты не очень пользуются успехом в европейских чемпионатах. Сложно говорить, смог бы он заиграть в европейском чемпионате или нет, потому что уровень нашего чемпионата имеет огромное различие с топовыми лигами Европы», — добавил бывший игрок «Спартака».

В текущем сезоне 25-летний футболист сыграл 14 матчей за красно-белых, забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач.