0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:50

Ледяхов считает, что у Дзюбы еще есть шанс играть за «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Игорь Ледяхов высказался о перспективах экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.

«В теории Дзюба мог бы быть полезен «Зениту», но неизвестно, в каком он состоянии. «Зенит» не участвует в еврокубках, а чемпионат они могут доиграть в том составе, который у них есть. Не думаю, что «Зенит» нуждается в Дзюбе. Для Дзюбы, конечно, это был бы очень хороший вариант, если его вернут. У него был бы шанс играть там. Сможет ли он выдержать конкуренцию... Списывать его рано, 34 года — это самый расцвет сил. Для нашего чемпионата — это классный нападающий. В российском чемпионате Дзюба может ещё спокойно играть года два-три», — приводит слова Ледяхова Legalbet.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год и забил за команду 108 мячей в 249 матчах.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://legalbet.ru/news/ledyahov-u-dzyubi-bil-bi-shans-igrat-v-zenite-34-goda/
Артем Дзюба
Игорь Ледяхов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
5
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Материалы сюжета: Артем Дзюба без клуба: куда пойдет экс-форвард «Зенита» после «Аданы»?
Представитель Оздоева: «Дзюбе «Адана» по стилю игры не подошла»
Силкин: «Мечтал увидеть в «Динамо» пару Кокорин — Дзюба, но руководство мне отказало»
«Торпедо» перед закрытием трансферного окна вернется к кандидатуре Дзюбы
Колосков назвал Дзюбу заурядным футболистом
Смородская считает, что Дзюба может быть полезен ЦСКА
Федотов — о приглашении Дзюбы в ЦСКА: «В этом нет смысла»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Пименов предположил, что в «Локомотиве» может быть конфликт между легионерами и россиянами

Представитель Оздоева заявил, что футболист готов вернутся в Россию при хорошем предложении