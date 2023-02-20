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Сегодня, 19:37

Ледяхов считает, что у «Спартака» самая мощная атака в чемпионате России

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов назвал атакующую линию московского клуба самой мощной в чемпионате России.

«Естественно, у «Спартака» самая мощная атака в РПЛ. Сколько назабивали Соболев и Промес. У них самая мощная атака — это безоговорочно. Если они еще все наберут кондиции, то будут грозной силой. «Зенит»? У «Зенита» сильная средняя линия, но у них есть определенные проблемы в атаке. Кассьерра не забивает. У них нет в атаке грозной силы. У «Спартака» же линия нападения — сильная сторона. По людям «Спартак» выглядит предпочтительнее», — цитирует Ледяхова Legalbet.

На данный момент «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет на второй позиции, имея в активе 36 очков. В 17 матчах чемпионата России клуб из Санкт-Петербурга забил 47 голов, на счету «Спартака» 40 забитых мячей в ворота соперников.

Сезон-2022/23 в РПЛ после зимней паузы возобновится 3 марта.

Источник: https://legalbet.ru/news/ledyahov-zayavil-chto-u-spartaka-samaya-moshnaya-ataka/
Игорь Ледяхов
РПЛ
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