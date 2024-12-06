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Сегодня, 09:15

Ледяхов: «Первое время Дуарте выглядел удручающе. А сегодня он и Бабич — лучшая пара центральных защитников РПЛ»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, бывший главный тренер «Ахмата» и «Балтики» Игорь Ледяхов в интервью «СЭ» оценил прогресс парагвайского защитника красно-белых Алексиса Дуарте.

— Последний случай, когда вы смотрели на футболиста и понять не могли — как тот оказался в «Спартаке»?

— Абена. Неужели в России нет защитников сильнее? Впрочем, нужно быть объективным — что-то в этом парне есть. Да, технически оснащен слабенько, зато мощный, быстрый, опытный. Может, и заиграет.

Вон Дуарте на первых порах тоже выглядел удручающе. Болельщики плевались — кого привезли?! Он и мне казался игроком среднего уровня. Но последние матчи проводит феноменально. Грамотный выбор позиции, правильные перемещения, четкая игра один в один. Поразительно! На данный момент Бабич и Дуарте — лучшая пара центральных защитников РПЛ.

Игорь Ледяхов. Игорь Ледяхов: «В раздевалке Ельцин первым поздравил водителя автобуса. Перепутал с Романцевым»

Игорь Ледяхов
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Срджан Бабич
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