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27 сентября, 14:04

Ледяхов сомневается в том, что назначение Эшуорта спортивным директором «Спартака» пойдет клубу на пользу

Алина Савинова

Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказал свое мнение о назначении Пола Эшуорта новым спортивным директором московского клуба.

«Я вообще не знаю этих новых людей в «Спартаке». Тот, кто их назначал, уверен в настоящем профессионализме этих специалистов и считает, что так будет лучше для «Спартака». Лично я сомневаюсь в этом», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

В понедельник, 26 сентября, «Спартак» объявил имя нового спортивного директора клуба. Им стал 52-летний Пол Эшуорт, который уже работал в России спортивным директором — в «Ростове».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-ledyahov-o-novom-sovete-direktorov-spartaka-somnevayus-chto-s-e-timi-lyud-mi-budet-luchshe/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Пол Эшуорт
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