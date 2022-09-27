Ледяхов сомневается в том, что назначение Эшуорта спортивным директором «Спартака» пойдет клубу на пользу

Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказал свое мнение о назначении Пола Эшуорта новым спортивным директором московского клуба.

«Я вообще не знаю этих новых людей в «Спартаке». Тот, кто их назначал, уверен в настоящем профессионализме этих специалистов и считает, что так будет лучше для «Спартака». Лично я сомневаюсь в этом», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

В понедельник, 26 сентября, «Спартак» объявил имя нового спортивного директора клуба. Им стал 52-летний Пол Эшуорт, который уже работал в России спортивным директором — в «Ростове».