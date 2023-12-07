Ледяхов выступил за возвращение системы «весна-осень»

Бывший российский футболист, а ныне тренер Игорь Ледяхов высказался о календаре соревнований в РПЛ.

«Из года в год одно и то же происходит. У нас страна северная, надо учитывать погодные условия. Летом, когда нормальная погода, нужно играть. Я за чемпионат по системе «весна-осень». В свое время другую систему продавили люди, которые хотели быть поближе к Европе, но надо учитывать нашу погоду. Оптимально было, когда заканчивали в конце ноября. В ближайшие 3-4 года мы нигде не будем участвовать. Зачем тогда мы опять будем смотреть на эту Европу? Что она дает? Ничего. Сезон заканчивается в конце ноября и посмотрите, сколько выходных получится, если в январе начинать подготовку к сезону. Это нормальный вариант. Играть в июне? Конечно. Хорошая погода, хорошие стадионы — почему нет? Говорили, что летом все на дачу уезжают, на стадионах никого не будет, но в том же Сочи никто, кроме туристов, на футбол вообще не ходит. Поэтому говорить, что лето — сезон отпусков и люди не придут, это глупость. Заканчивать в ноябре, когда нормальная погода. Март-апрель подготовка, а в мае начинать. Это оптимальный вариант», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

С 1992 по 2010 год чемпионат России по футболу проводился по системе «весна-осень». Сезон -2011/12 стал переходным в РПЛ и был сыгран в два этапа по схеме «весна-осень-весна». С чемпионата-2012/13 турнир играется по системе «осень-весна».