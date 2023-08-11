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Сегодня, 14:10

Ледяхов заявил, что «Спартак» Абаскаля похож на команду Карреры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер футбольного клуба «Алания» Игорь Ледяхов заявил, что «Спартак» при Гильермо Абаскале похож на команду Массимо Карреры.

«Не напоминает ли по настроению и атмосфере данный коллектив «золотой»? В этом плане «Спартак» Абаскаля действительно похож на «Спартак» Массимо Карреры. Возьмем даже встречу с «Нижним Новгородом», в которой хозяева пропустили три мяча за 11 минут сразу после перерыва. Любой другой сломался бы, а красно-белые собрались и довели дело до победы. Мы помним, как в чемпионском сезоне они также немало игр вытащили на характере за счет индивидуального мастерства отдельных лидеров. Чего стоят одни голы Дениса Глушакова на последних минутах. Чувствовалось, что все сражаются друг за друга. Сейчас мы наблюдаем то же самое. Команда сплоченная. Обратите внимание, как эмоционально празднуют голы. И по интервью и комментариям видно, что ребята настроены на борьбу за золото», — приводит слова Ледяхова RT.

После 3 туров «Спартак» и «Краснодар» делят первую строчку в турнирной таблице, набрав 9 очков.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1186644-ledyahov-spartak-abaskal
Игорь Ледяхов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Массимо Каррера
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