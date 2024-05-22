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Сегодня, 21:51

Legalbet: Агкацев не покинет «Краснодар» в случае ухода Сафонова

Владислав Корегин
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев продолжит свое выступление за команду в случае, если летом 2024 годов «быков» покинет вратарь Матвей Сафонов, сообщает Legalbet.

В среду, 22 мая, стало известно о том, что в подписании Сафонова заинтересован «ПСЖ», готовый приобрести россиянина за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне 25-летний вратарь провел 29 матчей за «Краснодар», пропустил 27 голов и 10 раз отыграл на ноль. Его контракт рассчитан до конца января 2029 года.

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На счету 22-летнего Агкацева 6 сыгранных встреч за «быков», в которых он пропустил 13 мячей. Еще 2 игры голкипер провел на ноль.

Источник: Legalbet
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
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