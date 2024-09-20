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Сегодня, 07:59

Legalbet: ЦСКА интересен 34-летний Пьянич

Руслан Минаев
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Полузащитник Миралем Пьянич интересен ЦСКА, сообщает Legalbet.

По данным источника, представители клуба контактируют с агентами 34-летнего боснийца, который на данный момент является свободным агентом.

Отмечается, что Пьянич хочет зарабатывать около 2 миллионов евро в год, но готов пойти на уступки.

Хавбек за карьеру играл в «Метце», «Лионе», «Роме», «Ювентусе», «Барселоне» и «Бешикташе». В прошлом сезоне он выступал за эмиратский клуб «Аль-Шарджа», за который провел 61 матч, забил 5 голов и сделал 16 результативных передач.

Источник: legalbet.ru
Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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