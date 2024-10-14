Legalbet: «Химки» в течение нескольких месяцев задерживают выплаты игрокам

В «Химках» имеются задержки по выплатам зарплат и премиальных игрокам на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщает Legalbet.

По информации источника, срок задолженности перед командой может составлять до трех месяцев.

Однако футболистам подмосковного клуба положены 300 тысяч рублей за каждую победу в рамках РПЛ. Половину этой суммы игроки получают сразу, а еще 150 тысяч смогут забрать по окончании сезона при условии сохранения места в РПЛ.

«Химки» с 8 очками занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России после 11 туров.