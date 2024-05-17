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Сегодня, 17:59

Источник: Новиков может возглавить «Балтику» в случае ухода Игнашевича из клуба

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«Балтика» рассматривает вариант с назначением на пост главного тренера Кирилла Новикова в случае ухода Сергея Игнашевича, сообщает Legalbet.

В настоящее время 43-летний специалист возглавляет «Нефтехимик». До этого он работал в системе московского «Динамо» и руководил первой командой бело-голубых.

В четверг, 16 мая, сообщалось, что Игнашевич может стать главным тренером ЦСКА в случае увольнения Владимира Федотова.

После 28 туров «Балтика» располагается на 15-м месте в таблице РПЛ с 26 очками. В следующем матче калининградцы сыграют в гостях с «Ростовом» 19 мая.

Источник: Legalbet
Сергей Игнашевич
Футбол
ФК Балтика
ФК Нефтехимик
ФК ЦСКА (Москва)
Кирилл Новиков
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