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Сегодня, 08:00

Легенда «Аякса» считает Вильену и Тила самыми успешными голландцами в истории РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Гус Тил.
Фото РПЛ
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Легенда «Аякса» Шак Сварт в комментарии для «СЭ» назвал лучших голландцев, игравших в РПЛ.

«Считаю, что Вильена был особенно успешен в РПЛ. Тил тоже! Они одни из лучших голландцев, игравших в России. Вообще все, кто приезжал в РПЛ, хорошо выступали», — сказал Сварт «СЭ».

Вильена играл за «Краснодар» с июля 2019 по июль 2022 года (9 голов и 9 результативных передач в 79 матчах во всех турнирах). Тил выступал за «Спартак» с августа 2019 по июль 2022 года (2 гола и 3 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах).

Гус Тил
Тонни Вилена
РПЛ
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