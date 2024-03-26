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26 марта, 22:40

Экс-игрок ЦСКА Масалитин призвал клубы РПЛ больше доверять молодым россиянам

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что российские клубы должны чаще использовать молодежь из России.

«Надо, чтобы клубы чаще использовали российских игроков, чтобы они прогрессировали и не сбавляли набранный темп, а прибавляли в мастерстве. Если это будет, то у Карпина будет больше выбора футболистов в национальную команду. Мы видели по игре с сербами, что можем играть на высоком уровне, но нам не достает соревновательной практики, безусловно. Надо снять зажатость, молодые игроки должны чувствовать себя более уверенными», — заявил Масалитин в интервью «Газете.Ru».

Источник: https://m.gazeta.ru/sport/news/2024/03/26/22638949.shtml
Валерий Масалитин
ФК ЦСКА (Москва)
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