Экс-игрок ЦСКА Масалитин призвал клубы РПЛ больше доверять молодым россиянам

26 марта, 22:40
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что российские клубы должны чаще использовать молодежь из России.
«Надо, чтобы клубы чаще использовали российских игроков, чтобы они прогрессировали и не сбавляли набранный темп, а прибавляли в мастерстве. Если это будет, то у Карпина будет больше выбора футболистов в национальную команду. Мы видели по игре с сербами, что можем играть на высоком уровне, но нам не достает соревновательной практики, безусловно. Надо снять зажатость, молодые игроки должны чувствовать себя более уверенными», — заявил Масалитин в интервью «Газете.Ru».