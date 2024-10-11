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Сегодня, 16:46

Легенда «Рубина» Карадениз считает, что в РПЛ должен сохраниться лимит на легионеров

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Бывший футболист «Рубина» Гекдениз Карадениз считает, что в РПЛ должен сохраниться лимит на легионеров.

По нынешнему регламенту команды чемпионата России могут выпускать на поле одновременно восемь иностранцев, а всего в заявке должно быть не более 13 зарубежных игроков.

«Я все равно за лимит. Иначе будут 11 легионеров в составе, как однажды у «Динамо». Такое не красит ни одну лигу. Отмени все ограничения — и разве кто-то будет доверять своим, развивать их? — приводит слова Карадениза Sport24.

После 11 туров лидером таблицы РПЛ является «Краснодар» с 27 очками. На втором месте располагается «Локомотив» (27), тройку замыкает «Зенит» (26).

Источник: Sport24
Гекдениз Карадениз
Футбол
РПЛ

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