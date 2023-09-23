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Сегодня, 13:20

Легендарный вратарь Камеруна оценил игру Нгамале в сборной

Микеле Антонов
Корреспондент
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Легендарный вратарь сборной Камеруна Жозеф-Антуан Белл в разговоре с «СЭ» высказался об уровне игры нападающего «Динамо» Николя Муми Нгамале.

«Знаю многих игроков сборной, в том числе Ондуа и Нгамале. К сожалению, не удается смотреть их матчи в чемпионатах. Могу сказать, что Нгамале — отличный игрок. Часто, это тот, кто хорошо проводит матчи в сборной Камеруна. Почти всегда он выступает на своем уровне, а иногда и выше», — сказал Белл «СЭ».

В нынешнем сезоне 29-летний камерунец провел за «Динамо» 8 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Николя Муми Нгамале
Сборная Камеруна по футболу
ФК Динамо (Москва)
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