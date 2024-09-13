Легенды ЦСКА и «Зенита» сыграют матч памяти Садырина

РФС объявил об организации матча легенд ЦСКА и «Зенита», посвященному Павлу Садырину.

Товарищеская игра состоится 20 сентября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. В программу мероприятия также войдут ретродискотека, фото- и автограф-сессии с участниками матча, а также перфомансы болельщиков.

В составе «Зенита» на поле выйдут Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Александр Горшков, Павел Погребняк и другие.

ЦСКА представят Алан Дзагоев, Юрий Жирков, Элвир Рахимич, Зоран Тошич, Юрий Жирков и другие.

Под руководством Садырина «Зенит» в 1984 году впервые стал чемпионом страны. Также в ходе карьеры он трижды возглавлял ЦСКА и приводил команду к победам в чемпионате СССР.