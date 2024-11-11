Легенды «Спартака» и «Динамо» приняли участие в фотосессии перед ретро-матчем

Бывшие игроки «Спартака» и московского «Динамо» приняли участие в фотосессии перед ретро-матчем памяти Федора Черенкова.

Футболисты Дмитрий Ананко, Юрий Жирков, Александр Мостовой и Игорь Колыванов снялись в спортивной форме в рамках фотопроекта РФС «Дворы 80-х». Снимки были сделаны на дворовой коробке у высотки на Котельнической набережной.

Матч Лиги ставок Лиги легенд «Спартак» — «Динамо» состоится 13 ноября на «Лукойл Арене». Начало — в 20.00 мск.

Игорь Колыванов, Александр Мостовой, Юрий Жирков и Дмитрий Ананко. Фото Фотопроект РФС «Дворы 80-х», автор Владимир Лодяков

Игорь Колыванов. Фото Фотопроект РФС «Дворы 80-х», автор Владимир Лодяков

Александр Мостовой, Игорь Колыванов, Юрий Жирков, Дмитрий Ананко и Камиля Харисова. Фото Фотопроект РФС «Дворы 80-х», автор Владимир Лодяков

Дмитрий Ананко. Фото Фотопроект РФС «Дворы 80-х», автор Владимир Лодяков

Дмитрий Ананко, Игорь Колыванов, Александр Мостовой и Юрий Жирков. Фото Фотопроект РФС «Дворы 80-х», автор Владимир Лодяков

Камиля Харисова. Фото Фотопроект РФС «Дворы 80-х», автор Владимир Лодяков

Александр Мостовой. Фото Фотопроект РФС «Дворы 80-х», автор Владимир Лодяков