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Сегодня, 14:00

Легенды «Спартака» и «Динамо» приняли участие в фотосессии перед ретро-матчем

Руслан Минаев
Александр Мостовой, Игорь Колыванов, Дмитрий Ананко и Юрий Жирков.
Александр Мостовой, Игорь Колыванов, Дмитрий Ананко и Юрий Жирков (слева направо).
Фото Фотопроект РФС «Дворы 80-х», автор Владимир Лодяков
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Бывшие игроки «Спартака» и московского «Динамо» приняли участие в фотосессии перед ретро-матчем памяти Федора Черенкова.

Футболисты Дмитрий Ананко, Юрий Жирков, Александр Мостовой и Игорь Колыванов снялись в спортивной форме в рамках фотопроекта РФС «Дворы 80-х». Снимки были сделаны на дворовой коробке у высотки на Котельнической набережной.

Матч Лиги ставок Лиги легенд «Спартак» — «Динамо» состоится 13 ноября на «Лукойл Арене». Начало — в 20.00 мск.

Игорь Колыванов, Александр Мостовой, Юрий Жирков и Дмитрий Ананко. и
Игорь Колыванов, Александр Мостовой, Юрий Жирков и Дмитрий Ананко.
Фото Фотопроект РФС «Дворы 80-х», автор Владимир Лодяков
Игорь Колыванов
Игорь Колыванов.
Фото Фотопроект РФС «Дворы 80-х», автор Владимир Лодяков
Александр Мостовой, Игорь Колыванов, Юрий Жирков, Дмитрий Ананко и Камиля Харисова.
Александр Мостовой, Игорь Колыванов, Юрий Жирков, Дмитрий Ананко и Камиля Харисова.
Фото Фотопроект РФС «Дворы 80-х», автор Владимир Лодяков
Дмитрий Ананко.
Дмитрий Ананко.
Фото Фотопроект РФС «Дворы 80-х», автор Владимир Лодяков
Дмитрий Ананко, Игорь Колыванов, Александр Мостовой и Юрий Жирков.
Дмитрий Ананко, Игорь Колыванов, Александр Мостовой и Юрий Жирков.
Фото Фотопроект РФС «Дворы 80-х», автор Владимир Лодяков
Камиля Харисова
Камиля Харисова.
Фото Фотопроект РФС «Дворы 80-х», автор Владимир Лодяков
Александр Мостовой
Александр Мостовой.
Фото Фотопроект РФС «Дворы 80-х», автор Владимир Лодяков
Дмитрий Ананко и Игорь Колыванов.
Дмитрий Ананко и Игорь Колыванов.
Фото Фотопроект РФС «Дворы 80-х», автор Владимир Лодяков
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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