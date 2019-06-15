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15 июня 2019, 15:52

Легионеры и игроки сборных "Локомотива" пройдут предсезонный медосмотр в индивидуальном порядке

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Легионеры и игроки сборных "Локомотива" пройдут медосмотр перед сезоном индивидуально.

– Команда пройдет медосмотр перед сезоном 19 июня, но без легионеров и сборников, которым предоставлены дополнительные выходные. Они прибудут на сбор позже и пройдут осмотр в индивидуальном порядке, – цитирует ТАСС пресс-службу клуба.

В отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года в составе сборной России принимали участие Гилерме, Дмитрий Баринов, Алексей и Антон Миранчуки, Федор Смолов, Соломон Кверквелия, Хвича Кварацхелия – в составе сборной Грузии, Гжегож Крыховяк и Мачей Рыбус – в составе сборной Польши.

 

Источник: https://tass.ru/sport/6554235
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
Гжегож Крыховяк
Дмитрий Баринов
Соломон Кверквелия
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
ФК Локомотив (Москва)
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