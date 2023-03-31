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Сегодня, 11:26

Легионеры «Торпедо» пока не обращались в клуб с инициативой получения гражданства РФ

Константин Белов
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что ни один легионер не обращался в клуб с просьбой получить российское гражданство.

— Малком и Клаудиньо недавно получили российское гражданство. Из легионеров «Торпедо» никто не обращался к вам за российским гражданством?
— Мы это пока не обсуждали. Сейчас мы смотрим только на спортивную часть. Команда думает о предстоящей игре с «Ростовом». Ни один игрок пока не задавал этот вопрос нам

За «Торпедо» выступает 8 легионеров: Стефан Шапич (Сербия), Боян Роганович (Черногория), Марио Чурич (Хорватия), Игорь Савич (Босния), Хожимат Эркинов (Узбекистан), Жажа (Бразилия), Андре Фелипе (Бразилия) и Йорди Рейна (Перу).

После 20 туров москвичи с 10 очками занимают последнее место в РПЛ.

Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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