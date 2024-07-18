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Сегодня, 15:31

Легкоатлетка Клишина посетила домашнюю арену «Спартака»

Виктория Кравченко
Дарья Клишина.
Фото ФК «Спартак»
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Российская легкоатлетка Дарья Клишина посетила домашнюю арену «Спартака», сообщает пресс-служба команды.

«Всем привет! Знаю, что скоро начало сезона. Конечно же, самое важное событие — первая игра. Желаю, чтобы она прошла прекрасна, без травм. Большой удачи на весь сезон и большой мотивации!» — передает слова Клишиной пресс-служба клуба.

Девушка надела футболку из цветочного комплекта клуба.

В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. В первом круге сезона-2024/25 клуб сыграет в гостях с «Оренбургом».

ФК Спартак (Москва)
Дарья Клишина
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