Легкоатлетка Клишина посетила домашнюю арену «Спартака»

Российская легкоатлетка Дарья Клишина посетила домашнюю арену «Спартака», сообщает пресс-служба команды.

«Всем привет! Знаю, что скоро начало сезона. Конечно же, самое важное событие — первая игра. Желаю, чтобы она прошла прекрасна, без травм. Большой удачи на весь сезон и большой мотивации!» — передает слова Клишиной пресс-служба клуба.

Девушка надела футболку из цветочного комплекта клуба.

В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. В первом круге сезона-2024/25 клуб сыграет в гостях с «Оренбургом».