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Сегодня, 18:20

Легков надеется, что дерби «Спартак» — ЦСКА пройдет без драк

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Олимпийский чемпион и болельщик «Спартака» Александр Легков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча между красно-белыми и ЦСКА в 26-м туре РПЛ.

«Жду победы «Спартака» завтра. Будем надеяться, что прихлопнут ЦСКА и во второй раз. Надеюсь, что все получится. Самое главное, чтоб драк не было!» — сказал Легков «СЭ».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 26 апреля на «Лукойл-Арене». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. В первом круге чемпионата России красно-белые победили армейцев со счетом 2:0.

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Александр Легков
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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