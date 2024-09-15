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Легков — о Соболеве: «Лишь бы говорили. Хуже, если забудут»

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Олимпийский чемпион и болельщик «Спартака» Александр Легков прокомментировал переход нападающего Александра Соболева в «Зенит».

— Понимаю эмоции и Соболева, и болельщиков. Есть пример из моей карьеры. Это было на соревнованиях в Эстонии. До финиша тысяча метров — и спортсмен из Эстонии ломает мне палку. Палку мне бросают, но я упускаю первое и второе место, а на самом финише проигрываю 2 сантиметра и эстонцу, который сломал палку. Я, конечно, разъярен и вижу, как мне с трибуны показывает средний палец один из эстонских болельщиков.

Я показываю ему в ответ то же самое — и вечером выходит статья, что Легков послал Эстонию на три буквы. Конечно, с огромной моей фотографией, как я показываю этот жест. Потом ко мне подошла Кристина Шмигун, эстонская лыжница, и сказала: «Саша, лишь бы говорили. Хуже, если забудут». Так и в истории с Соболевым — лишь бы говорили, — приводит лова Легкова «РБ Спорт».

Соболев в августе перешел в «Зенит», подписав с клубом из Санкт-Петербурга трехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
ФК Зенит
Александр Легков

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