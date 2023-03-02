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Нидерландский журналист: «Не имею никакого представления, зачем Промесу российский паспорт»

Ламмерс высказался о возможном получении Промесом российского гражданства
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нидерландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс высказался о возможном получении форвардом «Спартака» Квинси Промесом российского гражданства.

«Не имею никакого представления, зачем Квинси Промесу паспорт РФ. Может, этим ходом он хочет избежать судебного преследования в Нидерландах или из-за футбольного лимита на легионеров в РПЛ? А может, он патриот России и любит «Спартак»? Да, Квинси никогда не сыграет за сборную Нидерландов, но также не сможет проявить себя и в сборной России, согласно правилу ФИФА. Да даже если ему, Малкому и Клаудиньо спустя время удастся как-то обойти эти правила и дебютировать за сборную России, то против каких других команд они будут играть?» — приводит слова Ламмерса Sport24.

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец провел за «Спартак» 25 матчей, забил 18 мячей и отдал 9 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-02-niderlandskiy-zhurnalist-ne-imeyu-nikakogo-predstavleniya-zachem-promesu-rossiyskiy-pasport
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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