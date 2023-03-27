Лексаков назвал глупостью новость о возможном назначении на пост гендиректора «Локомотива»

Спортивный директор РФС Андрей Лексаков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что он может быть назначен на пост генерального директора «Локомотива».

«Ребят, я работаю в департаменте сборных команд руководителем. Пишут, что фаворит на место гендиректора «Локомотива»? Хорошо, пусть пишут. Глупость полная. Завтра напишут, что вы президент России, завтра лично это опубликую», — сказал Лексаков «СЭ».

Ранее «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией сообщили, что 28 марта, «Локомотив» планирует назначить Лексакова на пост гендиректора клуба.