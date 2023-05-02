Ленини заявил, что в России много хороших футболистов

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини поделился мнением о лучшем футболисте РПЛ.

«Малком или Промес? Каждый по-своему силен, я не могу кого-то выделить. В России много хороших футболистов, в нашей команде есть несколько очень сильных игроков. Все разные, каждый по-своему хорош. Сложно назвать лучшего футболиста в РПЛ», — приводит слова Ленини «РБ Спорт».

26-летний Ленини перешел в «Краснодар» из португальского «Шавиша» за 1 ммиллионов евро. Опорный полузащитник из Кабо-Верде подписал с быками контракт до 30 июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Кевин Ленини провел за «Краснодар» 15 матчей и забил 1 мяч.