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Защитник «Урала» Лео Гогличидзе рассказал об обстоятельствах своего ухода из «Краснодара».
«Когда понял, что шансов в «Краснодаре» не будет? Когда вернулся из аренды в Нижнем. Потренировался, и мне сказали что-то вроде: «Оставайся, дадим тебе другой контракт, и будешь работать с основой, а играть за «Краснодар-2». Дальше в первую команду начали подтягивать молодых из «Краснодара-2», но я не стал ждать. Понимал: не хочу быть в этом клубе, перерос этот этап — и уехал. Меня позвали в «Чайку», с которой я подписал полноценный контракт», — приводит слова Гогличидзе Sport24.
25-летний футболист является воспитанником «Краснодара» и провел за основную команду один матч.
В нынешнем сезоне 25-летний Гогличидзе отыграл 14 матчей в чемпионате России и отдал одну результативную передачу.
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Основные источники исследования