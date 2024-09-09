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Сегодня, 10:30

Классен: «Знал, что в «Спартаке» будет непросто, но футболист развивается только в конкурентной среде»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Леон Классен.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник датского «Люнгбю» Леон Классен в интервью «СЭ» рассказал о конкуренции в «Спартаке».

— Когда переходил в «Спартак», понимал, что выиграть конкуренцию будет сложно?

— Конечно. Я перешел в «Спартак» из маленького австрийского клуба. А чем больше клуб, тем выше конкуренция. Я знал, что будет непросто, но футболист развивается только в конкурентной среде.

Но первое время при Абаскале играл достаточно много. В Кубке выходил постоянно, в чемпионате часто. А зимой, как я уже сказал, приехал Тавареш. Еще через полгода — Рябчук. На моей позиции конкуренция сильно возросла. Я всегда готов конкурировать — в футболе нужно быть готовым к этому, это полезно. Но получать игровое время стало тяжелее, — сказал Классен.

В «Люнгбю» Классен перешел на правах свободного агента, так как «Спартак» расторг с игроком контракт в конце июня. За красно-белых он провел 32 матча во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен

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