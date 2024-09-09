Классен — о «Спартаке» Абаскаля: «Самому непонятно, почему мы посыпались»

Защитник датского «Люнгбю» Леон Классен в интервью «СЭ» рассказал о работе с бывшим главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

— «Спартак» при Абаскале здорово начал. Почему со временем все сломалось?

— Тяжелый вопрос... Это правда, что под руководством Гильермо мы очень хорошо начали, здорово играли. У нас подобрался сильный коллектив. Мне и самому непонятно, почему мы посыпались потом.

— Абаскаль как-то сказал про тебя: «Классен — хороший футболист, который может играть в комбинационный футбол. Но когда в матче многое решает физика, Леон не совсем про это. Он хорош, когда команда владеет мячом». Согласен?

— Мое сильное качество — игра с мячом. Над физикой я тоже работаю. Может быть, я и не совсем согласен со сказанным, но уважаю мнение тренера. Считаю, что хорошо готов физически. Понятно, что я игрок невысокого роста, но даже в топ-лигах есть защитники еще ниже. Поэтому главное — быть умным и агрессивным на поле. Я над этим работаю.

— За два с половиной года в «Спартаке» у тебя 32 матча. Есть объяснение, почему все так сложилось?

— Хотелось играть больше. Но, очевидно, я совершал ошибки и не все делал правильно. Это будет уроком. Постараюсь в будущем исправиться.

В «Люнгбю» Классен перешел на правах свободного агента, так как «Спартак» расторг с игроком контракт в конце июня. За красно-белых он провел 32 матча во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.