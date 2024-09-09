Классен: «Не знаю, принимал ли Станкович решение по моему будущему»

Сегодня, 11:45
Защитник датского «Люнгбю» Леон Классен в интервью «СЭ» заявил, что не общался с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем перед уходом из клуба.
— Ты успел перед уходом пообщаться со Станковичем?
— Нет.
— То есть решения по твоему будущему он не принимал?
— Не знаю. Может быть, и принимал, но лично я с ним не разговаривал.
— За полгода «Спартак» потерял трех лидеров: Промеса, Джикию и Соболева. Получится ли без них претендовать на титул?
— Конечно! Много игроков ушло, но много новых появилось. Пока что «Спартак» неплохо играет.
— Как тебе Барко?
— Неплохо смотрится. Хорошо обыгрывает, берет игру на себя.
Станкович возглавил москвичей летом 2024 года. После 7 туров РПЛ «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.