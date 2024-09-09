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Сегодня, 11:45

Классен: «Не знаю, принимал ли Станкович решение по моему будущему»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник датского «Люнгбю» Леон Классен в интервью «СЭ» заявил, что не общался с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем перед уходом из клуба.

— Ты успел перед уходом пообщаться со Станковичем?

— Нет.

— То есть решения по твоему будущему он не принимал?

— Не знаю. Может быть, и принимал, но лично я с ним не разговаривал.

— За полгода «Спартак» потерял трех лидеров: Промеса, Джикию и Соболева. Получится ли без них претендовать на титул?

— Конечно! Много игроков ушло, но много новых появилось. Пока что «Спартак» неплохо играет.

— Как тебе Барко?

— Неплохо смотрится. Хорошо обыгрывает, берет игру на себя.

Леон Классен. «Цель — попасть в сборную. Будь то Россия или Германия». Интервью экс-спартаковца Классена

Станкович возглавил москвичей летом 2024 года. После 7 туров РПЛ «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен

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