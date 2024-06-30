Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:38

Леон Классен обратился к болельщикам «Спартака» после ухода из команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Спартака» Леон Классен прокомментировал уход из команды.

27 июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с 24-летним футболистом.

«Красно-белые, я очень счастлив и горжусь тем, что играл за такой большой клуб не только в России, но и во всем мире. Я хочу поблагодарить всех, кто сделал это возможным и сделал это время незабываемым. Я желаю клубу и всем ребятами всего наилучшего в будущем. Теперь пришло время для нового шага и двигаться дальше. Спасибо», — написал Классен в социальных сетях.

Защитник выступал за красно-белых с 2022 года. Он провел за московский клуб 32 матча, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
1
0
Читайте также
Швейцария победила Италию и вышла в 1/4 финала Евро-2024
«Зенит» предложил «Торино» 25 миллионов евро за серба Илича
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
Лаутаро обошел Пеле, Месси не попал в состав, а Канада выбила Чили. Что произошло на Кубке Америки-2024 30 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Ахмат» в товарищеском матче разгромил московское «Динамо»
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин не принимает участие в спарринге с «Ахматом»
«Чемпионат»: «Зенит» и «Торино» согласовали переход Илича
Одоевский может перейти из «Зенита» в «Балтику» или «Ростов»
Точилин о первом номере «Динамо»: «Лещук, Шунин и Лунев — вратари примерно одного уровня»
«Оренбург» в будущем хочет приобрести у «Ростова» защитника Прохина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Силкин: «Все футболисты сейчас хотят играть за «Зенит»

«Ахмат» в товарищеском матче разгромил московское «Динамо»