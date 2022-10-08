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Сегодня, 21:31

Леонченко обсудил с Талалаевым его возможное назначение на пост главного тренера «Локомотива»

Иван Шитик
Корреспондент

Место покинувшего «Локомотив» Йозефа Циннбауэра рассматривается кандидатура экс-тренера «Ахмата» Андрея Талалаева, утверждает Metaratings.ru.

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко уже обсудил с Талалаевым возможное назначение.

Талалаев был уволен из «Ахмата» после девятого тура нынешнего сезона РПЛ.

«Локомотив» после 12 туров занимает 14-е место в РПЛ с девятью очками. Ниже располагаются только «Химки» (8 очков) и «Торпедо» (5 очков). «Локо» проиграл пять последних матчей в РПЛ с общим счетом 3:13.

Андрей Талалаев
Владимир Леонченко
ФК Локомотив (Москва)
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