Генеральный директор «Локомотива» Леонченко: «Финансовое состояние клуба меняется в лучшую сторону»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в интервью «СЭ» ответил на вопрос о бюджете клуба.

«Уже три с половиной года я являюсь генеральным директором «Локомотива» и могу с ответственностью заявить, что финансовое состояние клуба меняется в лучшую сторону. «Локомотив» может не просто уверенно смотреть вперед, а понимать, где он будет завтра. Идет развитие по всем направлениям», — сказал Леонченко «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.