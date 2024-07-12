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Сегодня, 18:00

Генеральный директор «Локомотива» Леонченко: «Финансовое состояние клуба меняется в лучшую сторону»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в интервью «СЭ» ответил на вопрос о бюджете клуба.

«Уже три с половиной года я являюсь генеральным директором «Локомотива» и могу с ответственностью заявить, что финансовое состояние клуба меняется в лучшую сторону. «Локомотив» может не просто уверенно смотреть вперед, а понимать, где он будет завтра. Идет развитие по всем направлениям», — сказал Леонченко «СЭ».

Владимир Леонченко. «Финансовое состояние «Локомотива» меняется в лучшую сторону». Интервью Леонченко

В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Владимир Леонченко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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