Леонченко: «Зарплаты в «Локомотиве» оптимизированы под современные реалии российского рынка»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в интервью «СЭ» ответил на вопрос о потолке зарплат в команде.

«Мы говорим не о потолке зарплат. В клубе есть сбалансированная финансовая модель контрактов игроков, начиная от первого трудового договора. Все контракты имеют мотивационную составляющую: рост доходов игрока зависит от его успешного выступления за основной состав. Зарплаты оптимизированы под современные реалии российского футбольного рынка, и у нас нет ни одного футболиста, который получал бы нерыночную зарплату. Подготовлена плеяда молодых талантливых российских футболистов, и некоторые уже вызываются в сборную России», — сказал Леонченко «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.