9 апреля, 23:41
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался после поражения железнодорожников матче 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).
— Я говорил перед игрой, «Зенит» — тот соперник, на фоне которого мы можем увидеть наши сильные и слабые стороны. Было очень много хороших моментов, в которых мы навязали борьбу, создавали моменты высокого качества. Сегодня есть недостатки, которые пока еще не позволяют обыгрывать «Зенит».
— Какие недостатки?
— Вопрос к тренерскому штабу. Галактионов на пресс-конференции все четко обозначил.
— Дзюба не пожал руку Семаку.
— Сергей Семак уже все прокомментировал. Я не смотрел за этим моментом.
— Как оцените игру Дзюбы?
— Я всегда оцениваю игру команды. Самое главное, что у нас складывается команда. Шаг за шагом мы идем вперед.
— Меняются ли задачи у «Локомотива»?
— Задача «Локомотива» - побеждать в каждом матче и быть как можно выше в таблице.
«Локомотив» находится на 11-й строчке турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 22 тура.