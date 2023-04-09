Леонченко: «Зенит» — тот соперник, на фоне которого мы можем увидеть наши сильные и слабые стороны»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался после поражения железнодорожников матче 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

— Я говорил перед игрой, «Зенит» — тот соперник, на фоне которого мы можем увидеть наши сильные и слабые стороны. Было очень много хороших моментов, в которых мы навязали борьбу, создавали моменты высокого качества. Сегодня есть недостатки, которые пока еще не позволяют обыгрывать «Зенит».

— Какие недостатки?

— Вопрос к тренерскому штабу. Галактионов на пресс-конференции все четко обозначил.

— Дзюба не пожал руку Семаку.

— Сергей Семак уже все прокомментировал. Я не смотрел за этим моментом.

— Как оцените игру Дзюбы?

— Я всегда оцениваю игру команды. Самое главное, что у нас складывается команда. Шаг за шагом мы идем вперед.

— Меняются ли задачи у «Локомотива»?

— Задача «Локомотива» - побеждать в каждом матче и быть как можно выше в таблице.

«Локомотив» находится на 11-й строчке турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 22 тура.