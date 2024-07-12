Леонченко: «Хотели сохранить и Миранчука, и Глушенкова, но мы не имеем права участвовать в гонке зарплат»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в интервью «СЭ» ответил на вопрос об уходе полузащитников Антона Миранчука и Максима Глушенкова.

«Мы хотели сохранить и Миранчука, и Глушенкова. Антону и Максиму были сделаны очень хорошие предложения в рамках наших финансовых возможностей. Футболисты отказались. В текущих реалиях, как я уже говорил, мы просто не имеем права участвовать в гонке зарплат и удовлетворять завышенные финансовые потребности агентов. У нас собран хороший состав, и мы постоянно работаем над его усилением. Уверен, каждый футболист сможет прибавить и в стартующем сезоне мы увидим новых лидеров», — сказал Леонченко «СЭ».

Летом 2024 года «Локомотив» покинули Максим Глушенков (перешел в «Зенит»), Антон Миранчук, Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, а также Даниил Худяков.