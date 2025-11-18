Леонид Федун купил виллу во Франции за 87 миллионов евро

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун приобрел виллу во Франции, сообщает Nice Matin. По информации источника, Федун купил виллу La Favorita на полуострове Сен-Жан-Кап-Ферра. Сумма сделки составила около 87 миллионов евро. Федун с 2004 до августа 2022 года владел акциями и был президентом «Спартака». За этот период клуб по разу выиграл чемпионат и Кубок России.

bezbiletnik Бывшая вилла грызуна арестована, эта - другая. 19.11.2025

bezbiletnik Луганск, Горловка, Донецк и другие города ЛНР и ДНР, обстреливаемые уркаинскими ВС, Россией тогда ещё не были. 19.11.2025

Циничный Это ИНОРОДНЫЙ Спартак! 19.11.2025

Циничный sportmail.ru/news/football-rus-premier/68763590/?frommail=1&utm_partner_id=420 После 2022 года Федун постепенно сводил к минимуму участие в российских делах: в том же году оставил пост вице-президента «Лукойла», в 2023-м покинул правление РСПП. Под западные санкции бизнесмен не попадал, хотя в конце октября «Лукойл» вместе с «Роснефтью» оказался в новом санкционном пакете США. С футболом, похоже, у Федуна теперь тоже ничего общего. Миллиардер перестал давать комментарии об игре красно-белых (все еще активна только Салихова), а в феврале 2025-го, когда истекли его полномочия, не стал избираться в новый состав исполкома РФС. По данным «Матч ТВ», Федун уведомил РФС, что больше не интересуется российским футболом. Ранее СМИ писали, что семья рассматривает Монако в качестве постоянного место проживания. Параллельно в открытых источниках упоминается и другая зарубежная недвижимость бизнесмена. Ряд СМИ, включая российские, отмечают наличие у Федуна элитного жилья в Лондоне, в том числ 19.11.2025

Spacewalker А не страшновато в свете санкций против Лукойла, самому же порождать объект соблазна для властей мягко говоря не самой дружелюбной на данный момент к России страны?:thinking: 19.11.2025

А где Субулька? болезный засунься туда откуда вылез и не воняй на людях 19.11.2025

Док Вот по плюсующим на такую муйню легко увидеть таких же долбо****. 19.11.2025

Кариока_двойка. На любые деньги, Спартак всегда купит кучу гамна, вместо одного звездного игрока. Сколько бы не выделяли, будет распил, а не усиление. 19.11.2025

m_16 Что не так? Россия - богатейшая страна, поэтому завистливые нищие нацисты из соседней страны на Россию и напали. 19.11.2025

DemolisherAjax Купить за 90 лямов евро Спартаку какого-нибудь более-менее звездого,классного игрока денег разумеется не находилось... :) А вот на виллу,ничего не жалко :) 18.11.2025

United States Bank of America а почему бабушки с пенсии скидываются, Федун в этом виноват??? Быть может ты очкошник и боишься сказать кто виноват что бабушки скидываются 18.11.2025

Leonard Leonard Не позволяйте той голове вертеть своей головой. 18.11.2025

richardford Откуда у него деньги? Откуда у него такие деньги? 18.11.2025

Leonard Leonard Он не выпадет. До колен на него записано. 18.11.2025

hattabych Сколько там жить то осталось? В следующем году 70 лет исполняется. На пенсию засобирался. 18.11.2025

hattabych Разве он у государства купил? Может Миллер продавал. 18.11.2025

hattabych Тупиковая ветвь. 18.11.2025

Евгений17 87 млн евро по курсу на сегодня 93,93 рубля, это 8171910000. Восемь с лишним миллиардов. Моя мама отработала узким специалистом на крупном заводе всю жизнь и получает пенсию 24 тысячи примерно. Рублей, конечно. Чтобы накопить 87 млн евро мама должна получать пенсию 28375 лет. И не тратить. Я так понимаю, все пенсионеры их завода столько не накопили бы вместе. Никогда! Это как же он замечательно трудился, Стаханов отдыхает. Как же это противно, смотреть на его улыбающуюся... 18.11.2025

hattabych У нас полуостровов мало. Крым, Тамань, Ямал, да Камчатка. 18.11.2025

Слоноул А мог бы в Салехарде или Лабытнанги ! Но, жизнь длинная, будем надеяться, что рано или поздно за Полярным кругом его поселят. 18.11.2025

hattabych А кто бывший владелец Зенита? Такие есть? 18.11.2025

sergey stepanov Красиво жить не запретишь! 18.11.2025

Анатолий Зайцев Такой патриот, а виллу купил в стране НАТО 18.11.2025

Vlafy Если бы бывший владелец Зенита купил виллу во вражеской стране, то ты бы наверное не так хрюкал, придурок? 18.11.2025

Ботокс007 Судя по умственному развитию, ты потомок долбо..в в 10-м поколении. 18.11.2025

Alexander Zhukov свою:rofl::rofl::rofl: 18.11.2025

Симон Вирсаладзе Хрен ли им не жировать-то. Только вот как же санкции? Или это не для илиты? 18.11.2025

Saiga-спринтер Хорошо потомок-бандеровец наварился на деньгах компании, выделяемых на футбол. 18.11.2025

Saiga-спринтер Федуний на якобы игроков не потратил ни пфенинга .. деньги ев ФК пассив всегда были только разрешенные хозяином Лукойла Алекперовым. 18.11.2025

Dmitriy Nekrasov А в этом свинарнике свиней кормят рубленной кониной. 18.11.2025

Ботокс007 Еще никогда Штирлиц-Федун не был так близок к провалу. Сейчас главное - не выпасть случайно с 25-го этажа в Москва-Сити. 18.11.2025

Berkut-7 Люди сами выбрали капитализм, Федун просто проявление этого капитализма , капитализм это экономическая форма при которой 90% населения обслуживают оставшиеся 10% в которые входят олигархат различного уровня и их обслуга. 18.11.2025

Sergey_Marcus А, ну-ка, проверьте товарища на любовь к родине! Человек одним махом 87 миллионов евро передал в бюджет недружественной страны. Вы считали, сколько это танков? Или Федун - это другое? 18.11.2025

Berkut-7 Компот наваристый сварит. 18.11.2025

Berkut-7 Жизнь наших олигархов ничему не учит, хотя с другой стороны она в приницпе никого не учит , люди на одни и те же грабли наступают вновь и вновь. 18.11.2025

AleSSio87 и сборище ссаных неумытых бомжей, крутящихся возле помоек 18.11.2025

Lens1 Цунами найдёт своего героя !! 18.11.2025

ЗГ из БАНИ Да пофиг!Хуже не будет! 18.11.2025

flacorusSM Где-то заплакали футбольные агенты... 18.11.2025

А где Субулька? ОН И ТРЕХ МИНУТ НЕ ПРОЖИВЕТ. за эти слова тоже отвечаю. 18.11.2025

А где Субулька? знанием внутреней кухни газпрома и кстати я уже дал ссылки на Порто, Боруссию, НТВ, С.Э. и Зенит. у меня память цепкая( проф. особенность). за все кроме цифры 135, я готов ответить, и готов ответить, что 135 близка к реальности...поправка 60+65=125. ПО МАТЕМАТИКЕ САМ СЕБЕ СТАВЛЮ ДВОЙКУ. 18.11.2025

Ю.Ю. Т.е. если слямзили гос.компанию целиком и в одночасье, то её траты неинтересны? Интересная позиция. А ежели завтра Миллер умыкнёт Газпром у народа, так же спокойно воспримите? 18.11.2025

Alpomysh Mamytov скромно 18.11.2025

Артемон Доберманов В ипотеку небось 18.11.2025

Степочкин Вероятно бойцов СВО будет приглашать отдыхать после ранений. Ведь для этого столько и копил на российской нефти из народных природных недр. Охренеть - 87 мл евро домик !!!! А еще есть помимо домика другие домики..... Это ж получается что Федун пахал как папа Карло, а все граждане России не имеющие таких денег бездельники , судя по сумме... 18.11.2025

serZheo Федун чем думает? Лукойл под санкциями. Сейчас у него, как у Абрамовича, эту виллу отожмут. 18.11.2025

Фирсыч Да ладно! В экономику США миллиарды вбухали, покупая облигации банка США. 18.11.2025

bvp Внедряется в слои. 18.11.2025

Ю.Ю. Что Вас так умиляет? Это вью вышло, как раз по прошествии полутора лет, после его прихода в команду. 18.11.2025

А где Субулька? этой цитаты я как раз не помню, а вот про его сабочек, доставленных спец.рейсом С.Э. писал. я там чуть ниже написал про настоящую цену Халка, а вот траты Лукойла ( частной компании) меня совсем не интересуют. 18.11.2025

Millwall82 может и с Альфа-банком ты не знаком?) 18.11.2025

Ю.Ю. 04 сентября 2012 года «Бенфика» сообщает о продаже всех спортивных и экономических прав на спортсмена Акселя Витселя в футбольный клуб «Зенит» за 40 миллионов евро, сумму отступных, указанных в профессиональном контракте, заключенном между игроком и клубом», – цитирует официальное коммюнике «Бенфики» A Bola. А Вы, какими источниками пользуетесь? 18.11.2025

Фирсыч Конечно патриот! Как и все настоящие патриоты, любит Родину издалека ( как Овечкин )! 18.11.2025

rashton22 И при чём т ут это? Пусть кто угодно и где угодно покупает что угодно. Писать не о чём, спортивная газета, смешно...Такой спорт в стране. 18.11.2025

С детства за Уралмаш! Будет где Зарему в свет вывести... 18.11.2025

Степочкин Чем больше из российских народных недр качает Лукойл нефть , тем больше вилл во Франции. Так победим! Захватим Францию виллами! 18.11.2025

Фирсыч Фридман это кто? Что вы всё какими-то неизвестными фамилиями сыпете? 18.11.2025

тихоновнавсегда Хорошо что все таки в 2015...))) 18.11.2025

тихоновнавсегда Это очень нужная информация!У нас ведь каждый пенсионер спокойно путешествует на пенсию и горя не знает. Каждый работяга может позволить себе все,что хочет. Лекарства доступны,учителя получают так(что идите в бизнес),страна,имеющая огромное количество ресурсов.... В одном месте... Федун молодец!С 14 лет видать работал...Для всех пример. И нехер жаловаться... 18.11.2025

Millwall82 ты же вроде москвич) не знаешь главного застройщика Москвы в 90х?) Кошелька Лужкова и мадам Батуриной, друга Зураба, отца Москва-сити (небоскребов этих). Ну а вилла, имеет весьма дурную славу, всех нуворишей 90-нулевых-десятых. Примерно как остров Эпштейна или Куршавель в той же Франции. 18.11.2025

Ю.Ю. Тогда будем считать, что Кариоку купили за 80, а Товариша за 75. Тоже ведь ни у кого нет достоверной информации. Кстати, сам Витсель в 20015 году озвучил следующее: "Если меня купили за 40 миллионов, это не значит, что я должен забивать по три гола за матч. Но справедливости ради отмечу, что не демонстрировал свой уровень игры на протяжении первых полутора лет." 18.11.2025

Фирсыч Кто это? 18.11.2025

А где Субулька? еще добавка. тогда выкуп Халка стоил 60, но это для Европы, а Россия ( как Китай и Арабы всегда платит премию). то что Халк стоил именно 60 тоже легко найти в интернете на официальных сайтах 18.11.2025

36 Когда выясняли причины поражения от чилийцев-то вот она причина.Эффективный менеджер обнес страну и куражится за границей 18.11.2025

Lars Berger Конюшня там есть... 100%. 18.11.2025

А где Субулька? да не, я хорошо помню, даже НТВ тогда сказало 100, потом витсель, когда сбегал с Китая, говорил что Зенит на нем потерял 40 лямов.( это точно можно найти в его первом интервью для нового клуба ( Боруссия ). итак продавали за 20, потеряли 40, итог-60. ну а с Халком еще проще; официальное заявление, что ради дружбы на век, мы спецом продаем дешевле, чем купили. продажа ( по моему 56 ) и Витсель чуть дешевле Халка, значит Халк примерно 65, итого 60+65= 135. моя математика примерна, потому что газпром никогда не озвучит настоящих цифр. остается только ждать точной информации от пресс.службы СК или ФСБ ( уверен что ждать не дольше пары лет) 18.11.2025

mikeV ...и отдай Зареме! 18.11.2025

Дед33 Злые вы все! На вилле в Монако живет жена. А на вилле во Франции будет жить любовница. 18.11.2025

mikeV А ведь когда-то обещал отдать Спартак болельщикам! Вместо этого продал и купил виллу... 18.11.2025

инок Федун скопил денег на загородную дачу, а то все на футболистов тратил. Леонид такой молодец.)) 18.11.2025

mikeV Тоже во Франции? 18.11.2025

Ю.Ю. У вас этот ценник увеличивается каждый год. А ведь в 2012 начинали с цифры в 80 лямов... 18.11.2025

Smash. ну и? 18.11.2025

Zelenyj Напишите лучше что купили васька казарцев, чистяков и кукуян 18.11.2025

инок На Лазурном Берегу, Зарема сушит курагу.) 18.11.2025

Marcus Crassus А я сегодня купил два пакета молока. 18.11.2025

Фортель Продал Спартак - купил виллу. Маладэц, слышиш! 18.11.2025

shpasic это меньше, чем траты Спартака на трансферы после ухода Федуна? 18.11.2025

Millwall82 переобуется. Он же как бы киевлянин. Это как сынок Фридмана в самом начале войны) 18.11.2025

ЗГ из БАНИ Он там на вилле партизанщину замутит!Он агент,но наш! 18.11.2025

А где Субулька? даже 13 лет назад газпромушка отвалил за них 135, а сейчас это точно не меньше 200 18.11.2025

555 555 Женщина решила стать мадам. Так звучней. 18.11.2025

555 555 Новость дня. 18.11.2025

Бананоид как там мистер Пу говорил? замучаетесь пыль глотать... Видно как страшно, аж во враждебную Францию уехал пыль глотать... и кстати, это нормально во время нынешнее под сотню лямов евро вкладывать в экономику откровенно враждебного государства? 18.11.2025

Dron56 Молодец однако, у нас СВО , бабушки с пенсий скидываются, Макроны Хохлов спансируют , так он иногентом стал ? Или тоже патриот ? 18.11.2025

TORO А Федун не боится конфискации виллы со стороны французов? А, он же теперь не в "Лукойле" - может делать, что хочет) Ясна-панятна) Вот зачем он ушёл из компании - надоело быть под санкциями) 18.11.2025

Sergey Sparker Настоящий патриот! На вилле есть большой свинарник. Спартак это главное. 18.11.2025

Ю.Ю. А ведь на эти бабосы можно было бы и Халка с Витселем прикупить)) 18.11.2025

GeoMaS Ну вот наконец то скопил деньжат на дачу, а то все на игроков тратил 18.11.2025

А где Субулька? а что не так? человек бездомный был а теперь нет, а он все-таки многодетный отец. 18.11.2025

Леший Так вот почему он покинул пост в Пукойле. Чтобы жить на Западе сладко и чтобы виллу не отняли. 18.11.2025

А где Субулька? а при чем тут Спартак? а при чем тут футбол? а при чем тут спорт-экспресс? 18.11.2025

ЗГ из БАНИ Леня,выкупи Спартак у лукойла! 18.11.2025

Илья858 Самое время 18.11.2025