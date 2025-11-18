Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

18 ноября, 17:48

Леонид Федун купил виллу во Франции за 87 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
Леонид Федун.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун приобрел виллу во Франции, сообщает Nice Matin.

По информации источника, Федун купил виллу La Favorita на полуострове Сен-Жан-Кап-Ферра. Сумма сделки составила около 87 миллионов евро.

Федун с 2004 до августа 2022 года владел акциями и был президентом «Спартака». За этот период клуб по разу выиграл чемпионат и Кубок России.

96

  • bezbiletnik

    Бывшая вилла грызуна арестована, эта - другая.

    19.11.2025

  • bezbiletnik

    Луганск, Горловка, Донецк и другие города ЛНР и ДНР, обстреливаемые уркаинскими ВС, Россией тогда ещё не были.

    19.11.2025

  • Циничный

    Это ИНОРОДНЫЙ Спартак!

    19.11.2025

  • Циничный

    sportmail.ru/news/football-rus-premier/68763590/?frommail=1&amp;utm_partner_id=420 После 2022 года Федун постепенно сводил к минимуму участие в российских делах: в том же году оставил пост вице-президента «Лукойла», в 2023-м покинул правление РСПП. Под западные санкции бизнесмен не попадал, хотя в конце октября «Лукойл» вместе с «Роснефтью» оказался в новом санкционном пакете США. С футболом, похоже, у Федуна теперь тоже ничего общего. Миллиардер перестал давать комментарии об игре красно-белых (все еще активна только Салихова), а в феврале 2025-го, когда истекли его полномочия, не стал избираться в новый состав исполкома РФС. По данным «Матч ТВ», Федун уведомил РФС, что больше не интересуется российским футболом. Ранее СМИ писали, что семья рассматривает Монако в качестве постоянного место проживания. Параллельно в открытых источниках упоминается и другая зарубежная недвижимость бизнесмена. Ряд СМИ, включая российские, отмечают наличие у Федуна элитного жилья в Лондоне, в том числ

    19.11.2025

  • Spacewalker

    А не страшновато в свете санкций против Лукойла, самому же порождать объект соблазна для властей мягко говоря не самой дружелюбной на данный момент к России страны?:thinking:

    19.11.2025

  • А где Субулька?

    болезный засунься туда откуда вылез и не воняй на людях

    19.11.2025

  • Док

    Вот по плюсующим на такую муйню легко увидеть таких же долбо****.

    19.11.2025

  • Кариока_двойка.

    На любые деньги, Спартак всегда купит кучу гамна, вместо одного звездного игрока. Сколько бы не выделяли, будет распил, а не усиление.

    19.11.2025

  • m_16

    Что не так? Россия - богатейшая страна, поэтому завистливые нищие нацисты из соседней страны на Россию и напали.

    19.11.2025

  • DemolisherAjax

    Купить за 90 лямов евро Спартаку какого-нибудь более-менее звездого,классного игрока денег разумеется не находилось... :) А вот на виллу,ничего не жалко :)

    18.11.2025

  • United States Bank of America

    а почему бабушки с пенсии скидываются, Федун в этом виноват??? Быть может ты очкошник и боишься сказать кто виноват что бабушки скидываются

    18.11.2025

  • Leonard Leonard

    Не позволяйте той голове вертеть своей головой.

    18.11.2025

  • richardford

    Откуда у него деньги? Откуда у него такие деньги?

    18.11.2025

  • Leonard Leonard

    Он не выпадет. До колен на него записано.

    18.11.2025

  • hattabych

    Сколько там жить то осталось? В следующем году 70 лет исполняется. На пенсию засобирался.

    18.11.2025

  • hattabych

    Разве он у государства купил? Может Миллер продавал.

    18.11.2025

  • hattabych

    Тупиковая ветвь.

    18.11.2025

  • Евгений17

    87 млн евро по курсу на сегодня 93,93 рубля, это 8171910000. Восемь с лишним миллиардов. Моя мама отработала узким специалистом на крупном заводе всю жизнь и получает пенсию 24 тысячи примерно. Рублей, конечно. Чтобы накопить 87 млн евро мама должна получать пенсию 28375 лет. И не тратить. Я так понимаю, все пенсионеры их завода столько не накопили бы вместе. Никогда! Это как же он замечательно трудился, Стаханов отдыхает. Как же это противно, смотреть на его улыбающуюся...

    18.11.2025

  • hattabych

    У нас полуостровов мало. Крым, Тамань, Ямал, да Камчатка.

    18.11.2025

  • Слоноул

    А мог бы в Салехарде или Лабытнанги ! Но, жизнь длинная, будем надеяться, что рано или поздно за Полярным кругом его поселят.

    18.11.2025

  • hattabych

    А кто бывший владелец Зенита? Такие есть?

    18.11.2025

  • sergey stepanov

    Красиво жить не запретишь!

    18.11.2025

  • Анатолий Зайцев

    Такой патриот, а виллу купил в стране НАТО

    18.11.2025

  • Vlafy

    Если бы бывший владелец Зенита купил виллу во вражеской стране, то ты бы наверное не так хрюкал, придурок?

    18.11.2025

  • Ботокс007

    Судя по умственному развитию, ты потомок долбо..в в 10-м поколении.

    18.11.2025

  • Alexander Zhukov

    свою:rofl::rofl::rofl:

    18.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Хрен ли им не жировать-то. Только вот как же санкции? Или это не для илиты?

    18.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Хорошо потомок-бандеровец наварился на деньгах компании, выделяемых на футбол.

    18.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Федуний на якобы игроков не потратил ни пфенинга .. деньги ев ФК пассив всегда были только разрешенные хозяином Лукойла Алекперовым.

    18.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    А в этом свинарнике свиней кормят рубленной кониной.

    18.11.2025

  • Ботокс007

    Еще никогда Штирлиц-Федун не был так близок к провалу. Сейчас главное - не выпасть случайно с 25-го этажа в Москва-Сити.

    18.11.2025

  • Berkut-7

    Люди сами выбрали капитализм, Федун просто проявление этого капитализма , капитализм это экономическая форма при которой 90% населения обслуживают оставшиеся 10% в которые входят олигархат различного уровня и их обслуга.

    18.11.2025

  • Sergey_Marcus

    А, ну-ка, проверьте товарища на любовь к родине! Человек одним махом 87 миллионов евро передал в бюджет недружественной страны. Вы считали, сколько это танков? Или Федун - это другое?

    18.11.2025

  • Berkut-7

    Компот наваристый сварит.

    18.11.2025

  • Berkut-7

    Жизнь наших олигархов ничему не учит, хотя с другой стороны она в приницпе никого не учит , люди на одни и те же грабли наступают вновь и вновь.

    18.11.2025

  • AleSSio87

    и сборище ссаных неумытых бомжей, крутящихся возле помоек

    18.11.2025

  • Lens1

    Цунами найдёт своего героя !!

    18.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Да пофиг!Хуже не будет!

    18.11.2025

  • flacorusSM

    Где-то заплакали футбольные агенты...

    18.11.2025

  • А где Субулька?

    ОН И ТРЕХ МИНУТ НЕ ПРОЖИВЕТ. за эти слова тоже отвечаю.

    18.11.2025

  • А где Субулька?

    знанием внутреней кухни газпрома и кстати я уже дал ссылки на Порто, Боруссию, НТВ, С.Э. и Зенит. у меня память цепкая( проф. особенность). за все кроме цифры 135, я готов ответить, и готов ответить, что 135 близка к реальности...поправка 60+65=125. ПО МАТЕМАТИКЕ САМ СЕБЕ СТАВЛЮ ДВОЙКУ.

    18.11.2025

  • Ю.Ю.

    Т.е. если слямзили гос.компанию целиком и в одночасье, то её траты неинтересны? Интересная позиция. А ежели завтра Миллер умыкнёт Газпром у народа, так же спокойно воспримите?

    18.11.2025

  • Alpomysh Mamytov

    скромно

    18.11.2025

  • Артемон Доберманов

    В ипотеку небось

    18.11.2025

  • Степочкин

    Вероятно бойцов СВО будет приглашать отдыхать после ранений. Ведь для этого столько и копил на российской нефти из народных природных недр. Охренеть - 87 мл евро домик !!!! А еще есть помимо домика другие домики..... Это ж получается что Федун пахал как папа Карло, а все граждане России не имеющие таких денег бездельники , судя по сумме...

    18.11.2025

  • serZheo

    Федун чем думает? Лукойл под санкциями. Сейчас у него, как у Абрамовича, эту виллу отожмут.

    18.11.2025

  • Фирсыч

    Да ладно! В экономику США миллиарды вбухали, покупая облигации банка США.

    18.11.2025

  • bvp

    Внедряется в слои.

    18.11.2025

  • Ю.Ю.

    Что Вас так умиляет? Это вью вышло, как раз по прошествии полутора лет, после его прихода в команду.

    18.11.2025

  • А где Субулька?

    этой цитаты я как раз не помню, а вот про его сабочек, доставленных спец.рейсом С.Э. писал. я там чуть ниже написал про настоящую цену Халка, а вот траты Лукойла ( частной компании) меня совсем не интересуют.

    18.11.2025

  • Millwall82

    может и с Альфа-банком ты не знаком?)

    18.11.2025

  • Ю.Ю.

    04 сентября 2012 года «Бенфика» сообщает о продаже всех спортивных и экономических прав на спортсмена Акселя Витселя в футбольный клуб «Зенит» за 40 миллионов евро, сумму отступных, указанных в профессиональном контракте, заключенном между игроком и клубом», – цитирует официальное коммюнике «Бенфики» A Bola. А Вы, какими источниками пользуетесь?

    18.11.2025

  • Фирсыч

    Конечно патриот! Как и все настоящие патриоты, любит Родину издалека ( как Овечкин )!

    18.11.2025

  • rashton22

    И при чём т ут это? Пусть кто угодно и где угодно покупает что угодно. Писать не о чём, спортивная газета, смешно...Такой спорт в стране.

    18.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Будет где Зарему в свет вывести...

    18.11.2025

  • Степочкин

    Чем больше из российских народных недр качает Лукойл нефть , тем больше вилл во Франции. Так победим! Захватим Францию виллами!

    18.11.2025

  • Фирсыч

    Фридман это кто? Что вы всё какими-то неизвестными фамилиями сыпете?

    18.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Хорошо что все таки в 2015...)))

    18.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Это очень нужная информация!У нас ведь каждый пенсионер спокойно путешествует на пенсию и горя не знает. Каждый работяга может позволить себе все,что хочет. Лекарства доступны,учителя получают так(что идите в бизнес),страна,имеющая огромное количество ресурсов.... В одном месте... Федун молодец!С 14 лет видать работал...Для всех пример. И нехер жаловаться...

    18.11.2025

  • Millwall82

    ты же вроде москвич) не знаешь главного застройщика Москвы в 90х?) Кошелька Лужкова и мадам Батуриной, друга Зураба, отца Москва-сити (небоскребов этих). Ну а вилла, имеет весьма дурную славу, всех нуворишей 90-нулевых-десятых. Примерно как остров Эпштейна или Куршавель в той же Франции.

    18.11.2025

  • Ю.Ю.

    Тогда будем считать, что Кариоку купили за 80, а Товариша за 75. Тоже ведь ни у кого нет достоверной информации. Кстати, сам Витсель в 20015 году озвучил следующее: "Если меня купили за 40 миллионов, это не значит, что я должен забивать по три гола за матч. Но справедливости ради отмечу, что не демонстрировал свой уровень игры на протяжении первых полутора лет."

    18.11.2025

  • Фирсыч

    Кто это?

    18.11.2025

  • А где Субулька?

    еще добавка. тогда выкуп Халка стоил 60, но это для Европы, а Россия ( как Китай и Арабы всегда платит премию). то что Халк стоил именно 60 тоже легко найти в интернете на официальных сайтах

    18.11.2025

  • 100% Верняки!!

    Добрый вечер!! Раздаем на 22:45 мск Экспресс! Коэффициент 18 (Кому Хорошо приподнять нужно,пишите) Есть 100% Источник по Матчам!! 100% Информация на Футбольные События! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru

    18.11.2025

  • 36

    Когда выясняли причины поражения от чилийцев-то вот она причина.Эффективный менеджер обнес страну и куражится за границей

    18.11.2025

  • Lars Berger

    Конюшня там есть... 100%.

    18.11.2025

  • А где Субулька?

    да не, я хорошо помню, даже НТВ тогда сказало 100, потом витсель, когда сбегал с Китая, говорил что Зенит на нем потерял 40 лямов.( это точно можно найти в его первом интервью для нового клуба ( Боруссия ). итак продавали за 20, потеряли 40, итог-60. ну а с Халком еще проще; официальное заявление, что ради дружбы на век, мы спецом продаем дешевле, чем купили. продажа ( по моему 56 ) и Витсель чуть дешевле Халка, значит Халк примерно 65, итого 60+65= 135. моя математика примерна, потому что газпром никогда не озвучит настоящих цифр. остается только ждать точной информации от пресс.службы СК или ФСБ ( уверен что ждать не дольше пары лет)

    18.11.2025

  • mikeV

    ...и отдай Зареме!

    18.11.2025

  • Дед33

    Злые вы все! На вилле в Монако живет жена. А на вилле во Франции будет жить любовница.

    18.11.2025

  • mikeV

    А ведь когда-то обещал отдать Спартак болельщикам! Вместо этого продал и купил виллу...

    18.11.2025

  • инок

    Федун скопил денег на загородную дачу, а то все на футболистов тратил. Леонид такой молодец.))

    18.11.2025

  • mikeV

    Тоже во Франции?

    18.11.2025

  • Ю.Ю.

    У вас этот ценник увеличивается каждый год. А ведь в 2012 начинали с цифры в 80 лямов...

    18.11.2025

  • Smash.

    ну и?

    18.11.2025

  • Zelenyj

    Напишите лучше что купили васька казарцев, чистяков и кукуян

    18.11.2025

  • инок

    На Лазурном Берегу, Зарема сушит курагу.)

    18.11.2025

  • Marcus Crassus

    А я сегодня купил два пакета молока.

    18.11.2025

  • Фортель

    Продал Спартак - купил виллу. Маладэц, слышиш!

    18.11.2025

  • shpasic

    это меньше, чем траты Спартака на трансферы после ухода Федуна?

    18.11.2025

  • Millwall82

    переобуется. Он же как бы киевлянин. Это как сынок Фридмана в самом начале войны)

    18.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Он там на вилле партизанщину замутит!Он агент,но наш!

    18.11.2025

  • А где Субулька?

    даже 13 лет назад газпромушка отвалил за них 135, а сейчас это точно не меньше 200

    18.11.2025

  • 555 555

    Женщина решила стать мадам. Так звучней.

    18.11.2025

  • 555 555

    Новость дня.

    18.11.2025

  • Бананоид

    как там мистер Пу говорил? замучаетесь пыль глотать... Видно как страшно, аж во враждебную Францию уехал пыль глотать... и кстати, это нормально во время нынешнее под сотню лямов евро вкладывать в экономику откровенно враждебного государства?

    18.11.2025

  • Dron56

    Молодец однако, у нас СВО , бабушки с пенсий скидываются, Макроны Хохлов спансируют , так он иногентом стал ? Или тоже патриот ?

    18.11.2025

  • TORO

    А Федун не боится конфискации виллы со стороны французов? А, он же теперь не в "Лукойле" - может делать, что хочет) Ясна-панятна) Вот зачем он ушёл из компании - надоело быть под санкциями)

    18.11.2025

  • Sergey Sparker

    Настоящий патриот! На вилле есть большой свинарник. Спартак это главное.

    18.11.2025

  • Ю.Ю.

    А ведь на эти бабосы можно было бы и Халка с Витселем прикупить))

    18.11.2025

  • GeoMaS

    Ну вот наконец то скопил деньжат на дачу, а то все на игроков тратил

    18.11.2025

  • А где Субулька?

    а что не так? человек бездомный был а теперь нет, а он все-таки многодетный отец.

    18.11.2025

  • Леший

    Так вот почему он покинул пост в Пукойле. Чтобы жить на Западе сладко и чтобы виллу не отняли.

    18.11.2025

  • А где Субулька?

    а при чем тут Спартак? а при чем тут футбол? а при чем тут спорт-экспресс?

    18.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Леня,выкупи Спартак у лукойла!

    18.11.2025

  • Илья858

    Самое время

    18.11.2025

  • Millwall82

    Аааа, это та самая вилла Шалвы Чигиринского.

    18.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    ФК Спартак (Москва)
    Леонид Федун
    Читайте также
    Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
    Экс-владелец «Спартака» приобрел виллу во Франции за $87 млн
    ЦАХАЛ нанесла удар по полигону ХАМАС на юге Ливана
    Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
    Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
    СМИ узнали о планах Фидана сообщить России итоги визита Зеленского
    Популярное видео
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя