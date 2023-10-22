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Сегодня, 16:38

Федун не верит в конфликт Соболева и Абаскаля: «Вышел и очень профессионально сыграл»

Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном конфликте между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым.

«Конфликт Соболева и Абаскаля? Соболев вышел в перерыве. Он был в сборной. Видимо, не до конца еще вошел (в тренировочный процесс). Абаскаль не выпустил Соболева с первых минут из-за конфликта? Не верю в это. Он единственный нападающий у нас. Он вышел и очень профессионально сыграл, боролся, и было у него несколько моментов, чтобы их реализовать», — сказал Федун корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

18 октября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

26-летний форвард выступает за красно-белых с 2020 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место, набрав 20 очков за 12 туров.

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Леонид Федун
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