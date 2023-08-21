Федун: «За исключением Бонгонды, ни один трансфер команду не усилил»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» оценил летнюю трансферную кампанию красно-белых.

«Когда меня спрашивали после третьей игры, я говорил, что надо подождать встречи с «Зенитом». Я оказался прав. Пока одних амбиций не хватает. В первую очередь необходимо стабилизировать состав, понять, на каких игроков можно опираться. За исключением Бонгонды, ни один трансфер команду не усилил. Более того, перебор игроком может вызвать напряжение, что тоже не пойдет на пользу. Дуарте купили — все ждали, что это будет усиление. Оказалось, что нет. Убрали Хлусевича с левого фланга, где он хорошо играл и забивал голы, на правый: у него было взаимодействие с Джикией, а сейчас Георгий с новым левым защитником практически не взаимодействует. Бабича не знаю — не могу сказать, насколько он сильнее. Понятно, что защита проблемная — но нельзя сказать, что оборона в том же «Пари НН» или «Урале» сильнее», — сказал Федун «СЭ».

В матче 5-го тура «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:3. После игры с сине-бело-голубыми «Спартак» с 9 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» занимает 3 место с 10 очками.