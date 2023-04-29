Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал для «СЭ» ничью красно-белых в матче 25-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«Этот матч стал жарким только после того, как «Спартак» пропустил мяч. К сожалению, что мне не нравится, что команда начинает бороться только после того, как пропускает. Это не первый матч. До гола была пресная игра. Поэтому уже надо тренеру разбираться с этим. И непонятно, почему так играем в оборонительной системе. Только с выходом Зиньковского и Николсона, команда начинает получать преимущество», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые встретятся с «Зенитом».

«Ростов» находится на втором месте с 50 очками. Команда в 26-м туре сыграет с «Факелом».