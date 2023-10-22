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Сегодня, 16:22

Федун — о победе «Спартака»: «Абаскаль ответил тем, кто говорит, что он не имеет контакта с игроками»

Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Пари НН» (2:0) в 12-м туре чемпионата России.

«Была масса моментов. Игнатов мог только два или три раза отличиться. Игра практически шла в одну калитку. Самое главное, что не пропустили, это очень позитивно. И Абаскаль ответил тем, кто говорит, что он не имеет контакта с игроками. Вышел Соболев, вышел Литвинов. Руслан вообще получил приз лучшего игрока матча. Так что продолжаем бороться, разрыв очень маленький», — сказал Федун корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» опустился на восьмую строчку (17 очков).

В 13-м туре РПЛ красно-белые 28 октября сыграют на вызде с «Факелом», а нижегородцы 29 октября примут «Сочи».

ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Леонид Федун
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