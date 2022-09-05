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5 сентября, 00:17

Федун раскритиковал болельщиков «Спартака» за отсутствие поддержки в матче с «Зенитом»

Алексей Еремин
Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун раскритиковал болельщиков красно-белых за недостаточную поддержку в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Очень странно, что мы дома играли как в гостях. Наши фанаты могут и дальше сидеть в спортбарах, оттачивать свои принципы, они могут продолжать это делать в ближайшие десять лет, ничего не изменится. То, что сегодня во втором тайме мы пропустили два гола, это «зенитовская» торсида зарядила и понесла своих футболистов вперед, а у нас поддержки, к сожалению, не было», — цитирует ТАСС Федуна.

22 августа «Лукойл» объявил о покупке 100 процентов акций «Спартака» и выкупе стадиона «Открытие Банк Арена». Федун вышел из состава акционеров и оставил пост председателя совета директоров красно-белых.

Красно-белые потерпели второе поражение в чемпионате России в текущем сезоне и первое на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена». После первого тайма московский клуб вел в счете 1:0, но во втором тайме пропустили два гола. В случае победы «Спартак» мог обойти «Зенит» в турнирной таблице и выйти на первое место в РПЛ.

«Спартак» набрал 16 очков в 8 матчах занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб 11 сентября сыграет в гостях против «Ростова».

«Зенит» лидирует с 20 очками. В девятом туре питерцы 11 сентября сыграют дома с «Оренбургом».

Источник: https://tass.ru/sport/15644289
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